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Yaramazlara biraz batar!

6.5 liraya: Botaş elektrik üretimi amaçlı doğalgazın fiyatında doları sabitliyor

Botaş’ın elektrik üretimi amaçlı doğal gaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitleyeceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

BloombergHT’nin haberine göre, elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına ay başında yüzde 49.5 oranında zam yaptığını duyuran Botaş ödemelerde TL’ye dönüyor.

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Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesini dolar üzerinden yapacağını açıklamasıyla gelen tepkiler üzerine şirket kuru sabitleme kararı aldı.

Habere göre, kararın perşembe günü açıklanması bekleniyor.

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Şirket 1 Ağustos’ta 877 lira olan gaz fiyatını 270 dolar olarak güncellemişti.

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