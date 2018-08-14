6.5 liraya: Botaş elektrik üretimi amaçlı doğalgazın fiyatında doları sabitliyor

Botaş’ın elektrik üretimi amaçlı doğal gaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitleyeceği bildirildi.
BloombergHT’nin haberine göre, elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına ay başında yüzde 49.5 oranında zam yaptığını duyuran Botaş ödemelerde TL’ye dönüyor.
Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesini dolar üzerinden yapacağını açıklamasıyla gelen tepkiler üzerine şirket kuru sabitleme kararı aldı.
Habere göre, kararın perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Şirket 1 Ağustos’ta 877 lira olan gaz fiyatını 270 dolar olarak güncellemişti.