Diken

Yaramazlara biraz batar!

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İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında sanık polise verilen ceza (yıl).

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Hükümetten CHP’ye ‘Atatürk’lü tepki: Bunlar İstanbul’da yöneticilik yapamaz

  Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken,  “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]

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