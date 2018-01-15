İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında sanık polise verilen ceza (yıl).
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da evine baskın yapan polislerden birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında sanık polise verilen ceza (yıl).
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeğiyle öldürülen hamile Suriyeli Emani el Rahmun’u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay’a ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72’şer yıl hapis cezası verildi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken, “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]
İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.
Ünlü rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan’ın 46 yaşında Londra’da hayatını kaybettiği belirtildi.
İstanbul’daki İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.