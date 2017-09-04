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5’nci sınıf Sosyal Bilgiler kitabı: Atatürk çıktı, Arap turistlerin Rize tercihi vurgulandı

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Evrim teorisi çıkarılması, ‘cihat’ kavramının girmesi ve Atatürk’e daha az yerilmesinin ardından tartışmaların dinmediği yeni müfredatla şekillenen 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının ayrıntıları ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti.

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Bakan İsmet Yılmaz, ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere, “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

‘Sofra zevkine pek az düşkündürler’

Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümleri çıkarıldı. Atatürk’le ilgili metne, başkentin neden Ankara olması gerektiği konusu açıklanırken yer verildi.

Kitapta yoğurdun Türklere ait bir besin olduğu da anlatıldı: “Türkler gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, soğan ve yoğurt bulurlarsa yemek için başka şey aramazlar.”

Lokumun çikolata kültürünün ‘tahtını sarstığının’ öne sürüldüğü kitapta, dünyada en fazla çayın Türkiye’de tüketildiği bilgisine de yer varıldı.

İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Edison, Bruno gibi bilim insanları ilk defa 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer aldı.

Eski ders kitabına göre daha renkli ve bol okuma metinleriyle hazırlanan kitap, karekodlarla zenginleştirildi.

‘Arap turistler Karadeniz’i tercih etti’

Görsel: Habertürk

Kitapta Rize’nin tanıtıldığı bölümler de dikkat çekti.

Akdere köyündeki ‘Dönme Dolap Şenlikleri’nden çay üretimine, yaşanan sel felaketlerinden komşuluk ilişkilerini bozacağı gerekçesiyle Sal Yaylası’na televizyon sokulmamasına kadar birçok başlık kitapta yer aldı.

Kitapta, Arap turistlerin yeni tercihlerinin Rize olduğu vurgulandı.

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