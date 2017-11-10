59 yaşındaki müdür yardımcısı sekiz öğrenciye istismardan tutuklandı

Edirne’de bir lisenin müdür yardımcısı, sekiz kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Öğrenciler, istismarı önce bir öğretmene anlattı. Öğretmen de durumu okul idaresine haber verdi. Bakanlığın soruşturması sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Müdür yardımcısı 59 yaşındaki evli ve iki çocuk babası E.Y., savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan E.Y., cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müdür yardımcısı açığa da alındı.