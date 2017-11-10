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59 yaşındaki müdür yardımcısı sekiz öğrenciye istismardan tutuklandı

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Edirne’de bir lisenin müdür yardımcısı, sekiz kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Öğrenciler, istismarı önce bir öğretmene anlattı. Öğretmen de durumu okul idaresine haber verdi. Bakanlığın soruşturması sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Müdür yardımcısı 59 yaşındaki evli ve iki çocuk babası E.Y., savcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan E.Y., cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdür yardımcısı açığa da alındı.

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