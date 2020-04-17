59 ülkeden 25 bin vatandaş Ramazan Bayramı öncesi Türkiye’ye getirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Türkiye’ye dönebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Oktay duyuruyu Twitter hesabında paylaştı.

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Corona virüsü salgınına karşı mücadele sürecinde çeşitli ülkelerden 25 bin vatandaşın daha önce Türkiye’ye getirildiğini kaydeden Oktay şu ifadeleri kullandı: “Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.”