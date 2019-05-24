Diken

Yaramazlara biraz batar!

589 milyon

Cari işlemler dengesi mart ayında 589 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari açık 12.83 milyar dolar olarak kayda geçti.

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‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.

İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.

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