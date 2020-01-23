İspanyol koleksiyoner Jaime Botín, kendisine ait, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun bir tablosunu yurtdışına kaçırmaya çalışmakla suçlanarak hüküm giydi. ‘Ulusal kültür mirasına dahil olan tabloyu izinsiz olarak yurtdışına götürmeye çalışmak’tan hüküm giyen koleksiyoner 18 ay hapis ve 58 milyon dolar (340 milyon lira) para cezası aldı.