Soner Yalçın: Ekonomiyle sıkıştırılan Erdoğan, 2002 ayarlarına döndü; teslim oldu?

Rothschild’in “gölgesi” Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Chaim Weizmann ile Hicaz Kralı’nın oğlu Emir Faysal, 3 Ocak 1919’da Paris’te anlaştı: İmza edilen anlaşma bugünkü İsrail sınırlarıdır!

Kimin eli kimin cebinde!

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Paris Barış Görüşmesi sürerken Majestic Otel’de 30 Mayıs 1919’da “raund table”/ yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Katılanlar; John D. Rockefeller, John P. Morgan, Andrew Carnegie, Cecil Rhodes ve Edmond Rothschild idi. Dünya derin devletinin “politbürosu!”

Ve… 1920’de Londra merkezli Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ‑Chatham House‑ Rothschild parasıyla kuruldu. (Bugün yönetiminde Evelyn Rothschild ve Lynn Rothschild var!)

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Peki: “Bayram değil seyran değil; İngilizler Erdoğan’ı niye öptü?” Bence… Ekonomiyle sıkıştırılan Erdoğan, 2002 ayarlarına döndü; teslim oldu? Bilinir ki: II. Abdülhamit’ i Duyun‑ i Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) ile “esir” aldılar!

Soner Yalçın’ın yazısı