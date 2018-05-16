Mehmet Ocaktan: Trump’a güzellemeler yapan ağzı dualı Türk gazetecilerin o utanç verici yazıları

Esas bu katliam vesilesiyle, Trump’ın başkan seçilişine güzellemeler yapan ve neredeyse kurtarıcı gibi karşılayan Türk medyasının sefaletini de konuşmak gerekiyor. Eminim şerefli Türk medyasının özellikle ağzı dualı yalaka gazetecileri Trump-Netahyahu ikilisinin Filistin’deki katliamlarını gördükçe herhalde çok mutlu olmuşlardır. Alın size Amerikan ‘derin devleti’ne meydan okuyan ‘yerli’ ve ‘milli’Trump-Netanyahu Katliam Anonim Şirketi…

Gazze’de silahsız sivil gencecik insanların Hitler bozuntusu Netanyahu’nun kurşunlarıyla bir orman gibi kırıldığını gördükçe, Trump’a güzellemeler yapan ve sümüklü böcekler gibi etrafı kirleten ağzı dualı Türk gazetecilerin o utanç verici yazılarını hatırlıyorum ve öfkem bir kez daha bileniyor.

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Türk basınındaki Trump yalakalarıyla ilgili kanaatimi abartılı bulanlar olacaktır. Aslında bir açıdan baktığınızda, “Bu sümüklü böceklerin ne anlamı var ki…” diyebilirsiniz. Ama o günleri hatırlayın, Trump’a en küçük eleştiride bulunmak bile neredeyse Türkiye’deki iktidara da karşı olmakla eş anlamlı görünüyordu. Hatta Trump’ı küçültücü ifadeler kullandığınızda ‘hain’ olma ihtimaliniz bile vardı.

Eminim o günlerde Türkiye’deki gazetelerde yayımlanan şu tür yazıları yeniden okuyup hafızalarınızı tazelediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız: “Amerika’daki savaş lobisinin Donald Trump’a yönelik kuşatması artık infaz aşamasına vardı. Bunun en açık kanıtı ise 22 Kasım 1963’teki John F. Kennedy suikastına ait belgelerin Trump imzasıyla kamuoyuna açıklanmasıdır.”

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı