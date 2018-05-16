Fatih Altaylı: İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümüne de saygı duymamak elde değil

İsrail’in “devlet anlayışını” bu kadar sertçe eleştirirken, İsrail vatandaşlarının önemli bir bölümüne de saygı duymamak elde değil.

İsrail “ulusal güvenlik, vatandaşlarımın can güvenliği” gibi gerekçelerle “terör uygular”, masum sivilleri katlederken İsrail içinden, İsrail vatandaşlarından ve İsrail basınından da sert tepkiler alıyor.

Reklam

Mesela Haaretz Gazetesi, İsrail’in yaptığı katliama Türk gazeteleri kadar olmasa da dünyanın geri kalan medyasından çok daha sert tepki gösterip İsrail hükümetini ve başbakanını sert biçimde eleştiriyor.

Ve İsrail’de de hiç kimse kalkıp bu gazeteye, “Vatan haini, ihanet içindeler, Filistin işbirlikçileri, Müslüman sermayeye satılmış kalemler” falan demiyor.

Reklam

Çünkü medyanın, gerekli hallerde kendi hükümetlerini bile eleştirmesi gerektiğini biliyorlar.

Hükümetlerin bazen küçük bazen büyük hatalar yapabildiğini, medyanın da hükümetlerle aynı fikirde olmamasının, o medyanın yanlış yaptığını veya hain olduğunu göstermeyebileceğini biliyorlar.

İsrail medyasının bir bölümünün İsrail hükümeti karşıtı yayınlarını alkışlayan gazetecilerimizin de bunu bilmesinde fayda var!

Fatih Altaylı’nın yazısı