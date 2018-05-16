Taha Akyol: Bu tablo kesinlikle bir ‘Haçlı-Siyonist ittifakı’ değildir

‘Erdoğan’ı ağırlamak’ başlıklı bir başyazı yayımlayan İngiliz Daily Telegraph gazetesi “Cumhurbaşkanı Erdoğan savunulması kolay biri değil. Kendisini eleştiren gazetecileri ve muhalefet eden siyasetçileri hapse attı. Ancak Erdoğan’ı burada ağırlamak İngiltere’nin ulusal çıkarlarına uygun” diye yazdı.