Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Bu tablo kesinlikle bir ‘Haçlı-Siyonist ittifakı’ değildir

 

Bu tablo kesinlikle bir “Haçlı Siyonist ittifakı” değildir.

Haçlı kavramı tarihen Katolik hareketiydi. Katoliklerin evanjelizmle, siyonizmle ilgisi yoktur. Seküler Avrupa böyle hurafelere inanmaz zaten.

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Papa, Trump’ın Kudüs kararını yanlış bulduğu gibi Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu da yanlış buldu.

Amerika’da Demokratlar da İsrail konusunda ihtiyatlıdır.

Türkiye sadece İsrail’in katliamını değil, Trump’ın saldırgan Kudüs politikasını da elbette kınıyor, protesto ediyor.

Türkiye hakkında yanlış imajlara yol açabilecek ölçüsüz kavramlardan sakınmak gerekir. Bu ülkenin vatandaşları için en doğrusu “önce Türkiye” ilkesidir.

Taha Akyol’un yazısı


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