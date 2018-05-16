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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: HDP, ABD ve İsrail’e şirin gözükmek için Filistin’de dökülen kana sessiz kaldı

 

Kudüs’te yaşanan katliamla ilgili dün TBMM’de özel oturum vardı. Başkanlığını AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan’ın yaptığı Filistin Dostluk Grubu, özel oturum nedeniyle Kudüs konulu özel bir çıkartma hazırlamıştı. İktidar-muhalefet ayrımı yapılmadan oturuma katılan tüm milletvekillerinin yakasında Kudüs özel çıkartmaları yer aldı. TBMM’de grubu bulunan üç partinin imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Ama HDP bu bildiriye katılmadı.

HDP, kalbi Filistin’le birlikte çarpan, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyübi’nin torunları olan Kürtlerin bunu görmediğini mi zannediyor? ABD ve İsrail’e şirin gözükmek için dökülen kana sessiz kalacaksın, sonra gidip muhafazakâr Kürtlerden oy isteyeceksin.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı


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