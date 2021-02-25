56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü noterde işlem yaparken yakalandı

Adana’da, iki cinayetten 56 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü noterde yakalanıp cezaevine gönderildi.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari Ramazan B.’yi (56) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Ramazan B.’nin merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir noterde işlem yaptırdığını belirledi.
Notere giden ekipler Ramazan B.’yi yakaladı. Ramazan B., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.