Diken

Yaramazlara biraz batar!

550 bin

 

‘Han Solo’nun silahı, Julien’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı, 550 bin dolara satıldı.

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