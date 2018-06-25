‘Han Solo’nun silahı, Julien’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı, 550 bin dolara satıldı.
Yaramazlara biraz batar!
‘Han Solo’nun silahı, Julien’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı, 550 bin dolara satıldı.
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçimleri için, “Demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı” dedi.
ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisinin gidişatı açısından “Odak noktamız açıklanacak yeni kabine olacak” dedi.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, birkaç saat içinde seçim sonuçlarının yüzde 100’ünü siyasi partilerle paylaşmış olacaklarını açıkladı.
Diken, seçim sonuçlarını dakika dakika aktarıyor…