55 yıl önce çaldığı bira kupasını, ABD’den Almanya’ya, ait olduğu bira fabrikasına yolladı

ABD’nin Maryland eyaletinde yaşayan Celeste Sweeney (73), 55 yıl önce Almanya’ya yaptığı bir seyahat sırasında ‘çaldığı’ bira kupasını, postayla yollayarak ait olduğu bira fabrikasına iade etti.

Fotoğraf: Facebook

Sweeney, 1965 yılında Münih kentindeki ‘Hofbräuhaus’ adlı geçmişi 16’ncı yüzyıla dayanan tarihi bira fabrikasına gitti. Orada bira içip güzel vakit geçirdiğini anlatan Amerikalı kadın “Kardeşimle Avrupa’yı geziyorduk. Münih’te bira içtik ve bardaklarımızı izin almadan çantalarımıza attık. Güzel bir akşamdı, o günün anısına yaptığımız bir şeydi” dedi.

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Kupayı hiç kullanmadığını ancak yıllarca sakladığını anlatan Sweeney, eşinin de kendisinin de emekli olduktan sonra evdeki eşyaları sık sık elden geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Kupayı görünce ait olduğu yere iade etmem gerektiğini düşündüm. Postaya verdim. Ancak haberlere konu olacağım aklımdan geçmedi. “

Fotoğraf: CNN International

Bira fabrikası, kupanın, Atlantik ötesinden kendilerine bir özür notuyla yollandığını Facebook’tan duyurdu. Sweeney’nin mesajında şu ifadeler yer alıyordu: “Bu kupayı 1965 yazında sizin mekanınızdan aldım. O zaman genç, bilinçsiz ve pervasızdım. Özür dilerim.”

Bira fabrikası yönetimi ve çalışanlarının ’emaneti aldıktan sonra’ çok nazik davrandığını söyleyen Amerikalı kadın, “Bir sergi hazırladıklarını, öyküsünü ekleyerek kupayı da dahil edeceklermiş” dedi.

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Bira fabrikası ise Sweeney’ye yeni bir kupa ve Münih’e yolu düşerse bedava bira içebileceği üç kupon yollayarak, “Bu kupayı saklayabilirsiniz; hediyemiz olsun” mesajını iletti.

Sweeney, yaşananları torunlarına anlatırken, “Hatalarımızı telafi etmek için asla geç değildir” dediğini söyledi.