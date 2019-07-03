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Yaramazlara biraz batar!

55 yıl önce 5 sterline alınan satranç figürü 735 bin sterline alıcı buldu

Adını, bulundukları İskoçya’nın Lewis adasından alan satranç figürlerinden biri, açık artırmada 735 bin sterline (5.2 milyon lira) alıcı buldu. Figür 1964’te bir antikacı tarafından 5 sterline satın alınmış.

Fotoğraf: Sotheby’s

Britanya’nın başkenti Londra’da, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, satış, 480 bin sterlinle (3.4 milyon lira) başladı. Kısa sürede 735 bin sterlinle sonuçlandı.

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Müzayede evinin eksperlerinden Alexander Kader, mors balığı dişinden yapılan 8.8 santimetrelik figürün, 1831’de Lewis adasında bulunan figürlerin kayıp bir parçası olduğunu söyledi.

Kader, 12’nci yüzyılda Norveç’te yapıldığı tahmin edilen figürlerin kayıp parçasının ortaya çıkmasının meslek hayatındaki en heyecan verici şeylerden biri olduğunu vurgulayarak, “1964’te satın alan antikacının ailesi tarafından satışa sunuldu; yıllarca bir çekmecede saklanmış” dedi.

Lewis satranç figürlerinin 82 tanesi Londra’daki Britanya, 11’i Edinburgh’daki Ulusal İskoçya Müzeleri’nde sergileniyor; beşi ise kayıp.

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