Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, yılın ilk yedi ayında toplam tutarı 7 milyar lira olan 541 bin senet protesto edildiğini açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, yılın ilk yedi ayında toplam tutarı 7 milyar lira olan 541 bin senet protesto edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kadrolarında ‘metal yorgunluğu’ndan dem vurup geniş çaplı bir değişikliğin sinyalini vermesinin ardından teşkilattan ilk istifa haberi geldi.
HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘terör örgütü kurma, yönetme’, ‘örgüt propagandası’, ‘suç ve suçluyu övme’ iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davasının dosyası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kaldı.
CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nın programı netleşmeye başladı. 10 binin üzerinde katılımın beklendiği kurultay için yedi bin kişilik konaklama alanı hazır.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddiasının CHP’nin ‘uydurması’ olduğunu öne sürdü.
Meral Akşener liderliğinde kurulacak partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in adaylığını koyacağını söyledi.