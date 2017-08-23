Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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541 bin

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, yılın ilk yedi ayında toplam tutarı 7 milyar lira olan 541 bin senet protesto edildiğini açıkladı.

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