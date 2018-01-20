536 milyar

Türkiye’de 2017’de tahsil edilen vergi miktarı (TL).
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de 2017’de tahsil edilen vergi miktarı (TL).
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya’daki programında kadro isteyen taşeron işçilerin azarladı.
Başbakan Binali Yıldırım “Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir” dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin’deki harekata ilişkin, “Zeytin Dalı Harekatı, uluslarası hukukta yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış bir harekattır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını, devamının geleceğini’ söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Suriye rejimine yazılı bilgi verdik” dedi.