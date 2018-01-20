Diken

Yaramazlara biraz batar!

536 milyar

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Türkiye’de 2017’de tahsil edilen vergi miktarı (TL).

 

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