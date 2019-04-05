532 sayfa: Gazeteci Ali Boratav’dan ‘ansiklopedik’ mavi yolculuk rehberi

‘Mavi Yolculuk Rehberi: Gökova’dan Kekova’ya Güneybatı Kıyılarımız ve 12 Adalar’ okurla buluştu. Gazeteci Ali Boratav’ın üç yıllık bir çalışmayla hazırladığı kitap, gezginler için yeni ve renkli bir rehber olacak.

1300 fotoğraf ve 260 haritayla mavi kıyılardaki 450 küçük koy ve mola noktasını okurla paylaşan Boratav, 60 yıllık mavi yolculuk geleneğini ve bugünün mavi yolculuğunu anlatıyor. Issız-tertemiz koylar, küresel lezzet noktaları, Ege’nin büyüleyici tarihi ve yerel kültürün bilinmeyenleri bu kitapta…

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Usta denizcilik yazarı Sezar Atmaca’nın editörlüğünü üslendiği kitabı, Denizler Kitabevi yayınladı. 532 sayfalık kitapta, Türkiye kıyılarında Bodrum ile Kekova arasındaki beş temel mavi yolculuk bölgesi ve Patmos’tan Meis’e kadar 12 Adalar bölgesindeki koylar ve mola noktaları anlatılıyor.

Türkiye kıyılarında Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Göcek-Fethiye Körfezleri’yle, Kalkan-Kaş-Kekova mavi gezi bölgeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

Koyları, limanları, kentleri, yaşam ve kültürel dokusuyla kitapta okura sunulan Ege Adaları ise şöyle: Agathonisi, Patmos, Arki, Marathi, Tiganaki, Lipsi, Havala, Aspro, Leros, Kalimnos, Tenedos, Pserimos, Kos, Nisiros, Giali, Tilos, Halki, Alimia, Simi, Rodos, Meis ve Ro Adaları.

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‘Mavi Yolculuk Rehberi’ sadece bir denizcilik kılavuzu değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi olma özelliğini de taşıyor. Kitapta mavi yolculuk koylarının binlerce yıllık tarihi, muhteşem doğası, çevre özellikleri ve koruma sorunları, coğrafi ve iklimsel özellikleri, küçük koyların misafirperver insanları, körfezlerin ve adaların kültürel yapısı, mutfakları, lezzet durakları, denizlerinin sırları, efsaneleri anlatılıyor.

Boratav, tüm gezginlerin yararlanabileceği, ama özellikle amatör denizcilerin gereksinimlerine yönelik olarak hazırlanan kitabın üç temel hedefi ve gerekçesi olduğunu söylüyor:

“Bundan 10-15 yıl önce, içine girince bir-iki tekne gördüğünüz güvenilir limanlarda bugün demirleyecek yer bulunmuyor. Kısa bir sürede mavi yolculuk yapan tekne sayısı iki-üç kat arttı. Bu nedenle elimizdeki kılavuz eserlerdeki bilgilere ek olarak, bu kitaba nispeten ıssız sayılabilecek 100’e yakın mavi yolculuk durağı ekledim.

İkincisi, özellikle 2000’lerden sonra hayat çok hızlı değişti, eski güvenilir limanlardan bazıları kentleşti-kirlendi, bazıları turizm-devlet güvenliği gibi nedenlerle amatör denizcilere kapandı. Bazılarında çok sevdiğimiz tesisler artık yok, yeni tesisler açıldı. Hem bu güncellemeleri yaptım. Hem de bazıları artık hayli kirlenen ünlü koylarımızın çevresindeki temiz yüzme molası duraklarını gezginlere önerdim.

Üçüncüsü de, mavi gezginler özellikle 2000’li yıllarda Gökova-Kekova kıyılarımızın paralelindeki Ege adalarına sıklıkla geçmeye başladı. Bu adalarla ilgili uluslararası kılavuzlar dışında denizciler için bir bilgi kaynağı yoktu. Bu nedenle Mavi Yolculuk Rehberi’ne 12 Adalar için de olabildiğince kapsamlı bir bölüm ekledim.”

‘Mavi Yolculuk Rehberi’ kullanıcı dostu bir anlayışla hazırlanmış. Geçen 20 yılda denizcilerin kullandığı teknolojide değişimler yaşandığına dikkat çeken Boratav, artık amatör denizcilerin pek çoğunun harita-pergel-cetvel-koordinat kullanmadığını, denizde rotanın cep telefonları ve tabletlerdeki uygulamalarla oluşturulduğuna ve takip edildiğine dikkat çekiyor.

Bu çerçevede, ‘pratik navigasyon’ mantığıyla hazırlanan kitapta, Türkiye mavi yolculuk körfezleri ve Ege adalarındaki 450 koy ve mola noktası bugünün koşullarına uygun olarak 21 alt bölge haritasında noktasal olarak işaretleniyor. Ayrıca bu 450 konaklama ve durak noktasının Navionics dijital haritalarındaki görüntüleri de okuyucuya sunuluyor.

Kitapta yer alan noktalar

Gökova Körfezi: Halikarnas Balıkçısı’yla mavi yolculuğun başladığı cennette 77 eşsiz mavi durak. Doğa ile baş başa kalmak için ideal adres.

Hisarönü ve Yeşilova Körfezleri: İşte denizciler dünyasında son yılların moda rotası. Yaz aylarında herkesin toplandığı 93 küçük koy, temiz denizler ve çok az teknenin uğradığı gizli mola noktaları.

Marmaris Körfezi: Karia ve Lykia’nın buluştuğu eşsiz bir coğrafya. Körfezdeki 53 küçük koyun en güzelleri Bozukkale’ye uzanan batı kıyılarda yer alıyor.

Göcek-Fethiye-Belceğiz Körfezleri: Yeşil yamaçlar ile lacivert denizlerin buluştuğu baştan çıkarıcı bir coğrafya. Birbirinden güzel 81 küçük koyda mavi safarinin sırları.

Kalkan-Kekova Kıyıları: Doğa, tarih ve tertemiz denizlerle kaplı bu mavi gezide keşfedilecek 39 küçük koy var. Bölgenin yıldızı Kekova, yıllardır tüm dünya denizcilerinin de gözdesi.

12 Adalar: İnanılmaz denizleri, sempatik tavernaları, suyun iki yakasını da seven insanlarıyla bir huzur bölgesi. Türk denizcilerinin olağan rotalarından biri haline gelen adalar bölgesinde yaşam ve 107 küçük koy.