Diken

Yaramazlara biraz batar!

53 milyon 694 bin 90

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Son beş yılda sağlık kuruluşlarına psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle yapılan başvuru sayısı.

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