53 milyon 694 bin 90

Son beş yılda sağlık kuruluşlarına psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle yapılan başvuru sayısı.
Yaramazlara biraz batar!
Son beş yılda sağlık kuruluşlarına psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle yapılan başvuru sayısı.
İstanbul’daki İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri’nin medikal firmalara toplamda 600 milyon TL’ye yakın borcu olduğu ve borçların da dört yıl gecikmeli ödendiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı, kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın Dilek Özçelik’in babası “Arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?” dedi.
İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.
AKP’nin 2011’den bu yana her seçim döneminde vaatleri arasında sıraladığı ‘Kanal İstanbul’ projesinin güzergahını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı: “Küçükçekmece -Sazlıdere -Durusu koridoru.”