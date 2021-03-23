53 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 123 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 53 il ve KKTC’de ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün ‘mahrem imamları’yla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 29 farklı ilde görevli muvazzaf örgüt üyesi askerleri tespitiyle İzmir başsavcılığına suç duyurusunda bulunması, ayrıca askeri birimlerle veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olan ve örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi gibi deliller bulunan 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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Hakkında yakalama verilen 184 şüphelinin 39’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 97’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, altısının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dördünün Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olduğu, 38’inin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Şüpheliler arasında iki albay, yedi binbaşı, 10 yüzbaşı, 22 üsteğmen, iki teğmen, 95 astsubay, sekiz uzman çavuş bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca İzmir başsavcılığınca ‘ortak veri paylaşımına’ dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

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Bu yöntemle 13 Ekim 2020 ve 23 Mart 2021 arasında düzenlenen beş eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 847’si muvazzaf 934 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

İdari yönden değerlendirilmesi amacıyla İzmir başsavcılığınca deliller birleştirilerek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilen 3 bin 372 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 679 iltisaklı personelin ihracının sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.