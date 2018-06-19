Yaklaşık altı aylık bir çalışmanın sonunda 52 şehirli ‘Türkiye Roman Haritası’ çıkarıldı.

Projenin yaratıcısı ‘@ayşenur’ isimli Twitter kullanıcısının romanların geçtiği şehirler üzerinden tasarladığı sitede, romanlardan pasajlar ve kısa bilgiler bulunuyor.

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52 şehrin bulunduğu haritada boş kalan şehirlerin geçtiği romanlar henüz bulunabilmiş değil. Süreçte katkıyla da geliştirilecek haritaya buradan erişebilirsiniz.

Projenin yaratıcısı, haritayla ilgili bazı sorulara da Twitter’dan açıklık getirdi.

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“* İnce Memed’in yokluğu herkesi derinden etkilemiş. Görüldüğü gibi ilk taslağa ben de İnce Memed’i koymuştum fakat Yaşar Kemal haritada Ağrı Dağı Efsanesi ile var dolayısıyla Çukurova’yı Orhan Kemal’e bırakmak gerekti.

* Kars’ta Orhan Pamuk’un Kar’ı yerine, Kars’ta doğmuş, Cilavuz köy enstitüsü mezunu, halkçı, ilerici -ve bu sebeple katledilmiş- Ümit Kaftancıoğlu’nun Yelatan’ınını tercih ettim çünkü tanınmayan bir cevher olduğunu düşünüyorum. Ki Orhan Pamuk Sessiz Ev ile var.

* İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde birçok başka roman olabilirdi, neden tutunamayanlar değil de huzur, vs çünkü bana öyle geldi. Ben bu konuda bir otorite değilim, ne edebiyatçıyım ne edebiyat tarihçisiyim ama haritayı ben yaptığım için benim tercihlerimi yansıtması normal.

* Doğu Karadeniz’e ben de inanamıyorum özellikle Artvin’e.

* Yozgat’ı küçümsemeyi bırakın Abbas Sayar Yozgat’ın unutulmuş bir değeri, Yılkı Atı’ndan başka Yozgat’ta geçen Can Şenliği, Dik Bayır gibi kitapları da var. Yozgat’ta ayrıca Yusuf Z. Bahadınlı’nın Güllüceli Kazım ve Güllüce’yi Sel Aldı isimli kitapları da geçiyor. Yozgat birçok şehrimize göre bayağı iyi durumda.

* Hakkari’deki “işaret” O harfi ama anlaşılmıyor herhalde düzelteceğim. Ferit Edgü’nun O isimli kitabı.

* Haritada Afyon’u Kütahya’nın yerine yazmışım, düzelteceğim.

* Siteye girip bakarsanız, romanlardan alıntıları okuduğunuzda bence neden neyi seçtiğimi daha iyi anlarsınız. merak edilmesi normal neden o değil de bu diye, altalta alıntılar okununca bir bütünlük oluşturduğunu düşünüyorum naçizane.”