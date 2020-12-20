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Yaramazlara biraz batar!

52 kişinin katıldığı doğum günü partisine baskın: Toplam 165 bin lira ceza kesildi

Polis, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde doğum günü partisi düzenlenen eğlence mekanına baskın düzenledi. Eğlenceye katılan 52 şüpheliye toplam 165 bin 360 lira para cezası kesti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlendiği yönünde ihbar aldı.

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Harekete geçen ekipler, denetimde 52 şüpheli hakkında Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’nu 282. Maddesi gereği 3 bin 180’er lira ceza kesti.

Mekanın yetkilileri Ferhat T., ve Abdullah S., ile eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q., hakkında tutanak tutulurken eğlence işyeri ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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