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Yaramazlara biraz batar!

51 yaşındaki adam sekiz yaşındaki çocuğu istismar iddiasıyla tutuklandı

Zonguldak’ta sekiz yaşındaki çocuğu dudağından öptüğü iddiasıyla gözaltına alınan 51 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Murtaza Mahallesi’nde meydana gelen olayda 51 yaşındaki emekli A.Y.’nin, sekiz yaşındaki E.T.’yi bahçede oyun oynarken dudağından öperek istismar ettiği öne sürüldü.

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Olayın açığa çıkması üzerine A.Y. hakkında şikayette bulunuldu. Gözaltına alınan A.Y., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

İlçede önceki gün benzer bir olay daha yaşanmış, kantin işletmecisi H.S., dokuz yaşındaki öğrenciyi dudağından öperek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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