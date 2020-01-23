Diken

Yaramazlara biraz batar!

51 bin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işten çıkarılmasının ardından işe iade davasını kazanan işçiye tazminat ödeyecek.

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