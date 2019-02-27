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Yaramazlara biraz batar!

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169 ülkeyi kapsayan ‘en sağlıklı ülkeler endeksi’nde Türkiye 51’inci sıraya çıktı.

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AYM’den Kavala’ya nispet gibi karar: 13 aylık duruşmasız tutukluluk, ihlaldir

Tutuklanmasının üzerinden 13 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Osman Kavala’nın yaptığı başvuruyu bir yılı aşkın süredir görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 aylık tutukluluğu süresince hâkim karşısına çıkarılmayan başka bir vatandaşın yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.

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