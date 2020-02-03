50’yi geçen imalat endeksi 22 aydır ilk defa büyümeye işaret etti

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), yeni siparişlerdeki daralmanın son bularak tekrar büyüme kaydetmesi ve üretimdeki artışın hız kazanmasıyla birlikte 51.3 değerini alarak 22 ay sonra tekrar büyümeye işaret etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, aralıkta 49.5 değerini almıştı. Endekste 50’nin altı seviyeler daralmaya, üstü büyümeye işaret ediyor.

İmalat PMI Mart 2018’den bu yana 50’nin üzerinde bir değer almamıştı.

Yeni siparişler tüketici talebindeki iyileşme ile birlikte ılımlı da olsa büyümeye işaret etti. Yeni siparişler alt endeksi ocakta 49.5’ten 51.5’e yükselirken, yeni ihracat siparişleri de büyümeye işaret etti.

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Yeni siparişlerle beraber üretim de artış kaydetti. Üretim alt endeksi ocakta 50.3’ten 52.1’e yükselerek Mart 2018’den bu yana en yüksek değeri aldı.

Girdi fiyatları altı ayın en hızlı artışını kaydederken, artış tarihsel ortalamaların altında kaldı. Ankete katılanlar artışı kurdaki yüksek seyire bağladı. Fabrika çıkış fiyatları da benzer bir artış kaydetti.