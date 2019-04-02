Diken

Yaramazlara biraz batar!

509 milyar

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), sahte ve taklit ürünlerin 509 milyar dolar hacmiyle küresel ticaretteki payının yüzde 3.3’e ulaştığını bildirdi.

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