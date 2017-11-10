Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mahalle komitelerine ‘eşcinsel kotası’ getirdiği için “Allah şaşırtmasın” dediği CHP’li Nilüfer Belediyesi, “Dezavantajlı grupların hepsinin karar sürecine katılımı için talep doğrultusunda kota uygulanır” dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bile geride bırakarak devlet bütçesinden en çok hediye dağıtan yönetici oldu.
Geçen yılın eylül ayından bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin’in ilk uzay istasyonu ‘Tiangong-1’in düşüş rotasında Türkiye ‘risk altındaki ülke’ olarak belirlendi.
Süper Lig’de deneme aşamasına geçilen ve kapalı devre test edilen video hakem sistemi VAR önümüzdeki sezona kaldı.
Suudi Arabistan, Lübnan’daki vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesini istedi.