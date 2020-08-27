500’ü aşkın fili öldürdü; 30 yıl hapis cezası aldı

Kongo Cumhuriyeti’nde, 2008’den beri 500’ü aşkın fil öldüren kişiye 30 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Mobanza Mobembo Gerard, fildişi kaçakçılığı yaptığı, yüzlerce fili öldürdüğü ve ulusal parklardaki koruma görevlilerini öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle ceza aldı.

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Bu karar, başta filler olmak üzere sayıları azalan hayvanların korunması, onlara yönelik işlenen suçlara “Dur” denmesi için yürütülen çalışmalar açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.

Kararı memnuniyetle karşılayan Doğal Yaşamı Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada geçmişte bu suçları işleyenlere azami beş yıl hapis cezası verildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu ceza, doğal yaşama yönelik suçların hoşgörülmeyeceği mesajını veriyor” dendi.

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Afrika’da, 1980’de 1 milyonu aşkın olan fillerin sayısı günümüzde 300 bin civarında.