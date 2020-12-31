500 doz Covid-19 aşısını ‘kasıtlı olarak’ dolaptan çıkarıp çöpe gitmelerine neden olan sağlıkçı işten atıldı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde, 500 doz Covid-19 aşısını ‘kasıtlı olarak’ buzdolabından çıkararak kullanılmaz hale getiren bir sağlık çalışanı kovuldu.

Fotoğraf: Reuters

Aurora Tıp Merkezi, Grafton adlı yerleşim birimindeki şubelerinde kullanılmak üzere saklanan 57 şişe Moderna aşısının, cumartesi günü, bir çalışanları tarafından eczanenin buzdolabından alındığını açıkladı.

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Dün yapılan açıklamada, şişelerde 500 doz aşının bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bu kişinin 500 kişiye aşı yapılmasını geciktirmiş olmasından dolayı büyük hayalkırıklığı yaşıyoruz. Değer ve prensiplerimize aykırı davranan bu kişi artık bizimle çalışmıyor. Neden böyle bir işe kalkıştığına dair bir fikrimiz yok.”

Çöpe giden aşıların merkezin sağlık çalışanlarına yapılmasının planlandığı duyuruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) soruşturma, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) inceleme başlattığı belirtildi.