500 bürokrat böyle atanacak: Genel müdür olmak isteyen saraya CV göndersin

Kamuda 657 sayılı kanununa bağlı olmadan görev yapacak 500 üst düzey bürokrat kadrosuna atanmak isteyenlerin, Cumhurbaşkanlığı’na CV (meslek yaşamının özeti/özgeçmiş) göndermeleri gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yürürlüğe girecek yeni devlet personel düzenlemesi uyarınca genel müdür gibi üst düzey kamu personel atamalarkı tamamen cumhurbaşkanının tek başına inisiyatifinde belirlenecek. 500’e yakın personeli içeren bu üst düzey kadrolar beş yıllığına görev yapacak ve cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesiyle işlerine son verilecek. Bu kadrodakiler 657 sayılı devlet memurları kanununun kapsamının dışında olacak.

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Deutsche Welle’den Aslı Işık’ın haberine göre, 500 üst düzey bürokrat kadrosu için kamuda sözleşmeli görev yapmak isteyenler CV’lerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne gönderecek. Cumhurbaşkanı burada toplanan CV havuzundan uygun gördüklerini kamu görevinde istediği makama atayacak.

Ancak ekonomi bürokrasisi uygulamaya tepkili. DW Türkçe’nin konuştuğu ekonomi bürokratları yeni düzende, kamunun çeşitli kademelerinde deneyim kazanmış, teknik becerisi yüksek kişiler yerine, kişisel ve siyasi tercihlerin öncelikli olacağını söylüyor.

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Ekonominin başına Erdoğan’ın damadı

Haberde ekonomi ile ilgili bakanlar ve bakanlıkların politika oluşturma işlevini Ekonomi Politikaları Kurulu’nun (EPK) üstleneceği bilgisi de yer aldı. Yeni dönemde ekonominin en etkin kurulu olması beklenen EPK’nın başı için ise cumhurbaşkanının damadı Berat Albayrak’ın ismi geçiyor. Bu kurulda biri özel sektör ve biri bakanlıktan olmak üzere üç kişinin görev yapacağı belirtiliyor. EPK, bakanlıklar üstü makro ekonomi politikalarını belirleyecek. Bakanlar ise, eski sistemde müsteşarların yürüttüğü görevi yürütecek. Bakan yardımcıları da genel müdürlük görevini üstlenecek.

Yardımcılık makamı kalkıyor

Bürokraside bundan sonra bakan yardımcısı hariç, bütün yardımcılık pozisyonları kaldırılacağı belirtiliyor. Müsteşar yardımcılığı ve genel müdür yardımcılığı makamları lağvediliyor. Sayıları 16’ya çekilen bakanlıklarda ve diğer tüm kurumlarında, daire başkanlığının üzerindeki makamların Erdoğan tarafından atanacağı belirtiliyor. Genel Müdürler için aranan kamuda 12 yıl görev yapma şartının da kalkacağı kaydediliyor.