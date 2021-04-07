500 bini aşkın hasta incelendi: Covid-19 inme, despresyon, demans riskini artıyor

Geçmiş altı ay içinde tanı konmuş 500 binden fazla hastanın verilerine dayanan bulgulara göre Covid-19 depresyon, demans, psikoz ve inme riskini artıyor.

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Britanyalı bilim insanları, ABD’deki hastaların elektronik tıbbi kayıtlarını inceledi ve 14 yaygın psikolojik ve nörolojik semptomun gelişme ihtimaline baktı.

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Covid-19 geçirenlerin üçte birinde psikolojik ya da nörolojik bir durum geliştiği ya da nüksettiği görüldü.

Hastaneye kaldırılanlar ya da yoğun bakımda tedavi edilen Covid-19 hastalarında riskin daha yüksek olduğu görüldü.

Oxford Üniversitesi araştırmasından elde edilen bulgular hem strese hem de virüsün beyin üzerindeki direkt etkisine bağlandı.

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Anksiyete ve ruh hali bozukluğu en sık konan tanılar. Araştırmacılar bu durumu hastalığı ağır geçirme veya hastaneye kaldırılma deneyimine bağladı.

İnme ve demans ise virüsün kendi biyolojik etkileriyle ya da vücudun enfeksiyona verdiği tepkiyle ilişkilendirildi.

Parkinson hastalığı ve Guillain-Barré sendromu ile Covid-19 arasında bir ilişki kurulmadı.

Araştırmacılar çalışmalarının bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığını vurguladı.

Ancak Covid-19 geçiren grupla iki grup -grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları geçirenler- kıyaslandığıda Covid-19’un nörolojik durumlarla daha fazla ilişkili olduğu sonucuna varıldı.

Covid-19 sonrası diğer solunum yolu enfeksiyonlarına kıyasla yüzde 16, gribe kıyasla yüzde 44 oranında daha yüksek psikolojik ya da nörolojik bozukluk gelişme olasılığı saptandı.

Ruh hali, anksiyete ya da psikotik bozukluklar Covid-19 hastalarının yüzde 24’ünü etkilerken, hastaneye yatanlarda bu oran yüzde 25’e, yoğun bakıma alınanlarda yüzde 28’e yükseldi.

İnme hastaların yüzde 2’sinde görülürken, yoğun bakımda tedavi görenlerde bu oran yüzde 7’ye çıktı.

Demans teşhisi, Covid-19 hastalarının yüzde 0.7’sinde kondu. Bu oran hastalık sırasında deliryum yaşayanlarda yüzde 5’e yükseldi.