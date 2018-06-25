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Yaramazlara biraz batar!

500 bin

 

Türkiye’de uyuşturucuya bulaşmış kişi sayısının 500 bin olduğu ve kullanma yaşının sekize indiği bildirildi. AMATEM’in yatak kapasitesi 600-650 arasında.

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Seçimde tetiklenen kan davası: Ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.

CHP’li Aksünger: Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı

Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.

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