Türkiye’de uyuşturucuya bulaşmış kişi sayısının 500 bin olduğu ve kullanma yaşının sekize indiği bildirildi. AMATEM’in yatak kapasitesi 600-650 arasında.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de uyuşturucuya bulaşmış kişi sayısının 500 bin olduğu ve kullanma yaşının sekize indiği bildirildi. AMATEM’in yatak kapasitesi 600-650 arasında.
Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.
Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, dört Alman vatandaşının dün Türkiye’de yapılan seçimler süresince göz altına aldığını ve birinin daha sonra serbest bırakıldığını belirtti.