‘500 bin lirayı iade ettik’ demişlerdi: İş bulabilmek için yalan söylemişler

Antalya’da araçlarına aldıkları yaşlı çiftin unuttuğu 500 bin lira parayı iade ettiklerini öne süren ikilinin yalan söylediği ortaya çıktı.

Kaş ilçesineki kasapta çalışan Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu’nun, otostop yapan yaşlı bir çifti araçlarına aldıkları öne sürülmüştü.

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İkilinin, yaşlıların araçta unuttukların 500 bin lirasını iade ettikleri, bunun karşılığında da 10’ar bin lirayla ödüllendikleri iddia edilmişti.

İki arkadaş içi para dolu bir bavulla birlikte ellerindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşınca haber olmuştu.

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Yalan çıktı

DHA’nın haberine göre hiç böyle bir olay yaşanmadı. Her şey iki arkadaşın kurgusu çıktı.

İkilinin önceki patronu Veli Özdemir, Aka ve Şaşıoğlu’nun iş disiplinine uymadıklarını belirterek şunları söyledi: “Daha çok çalışma anında telefonla, sosyal medyayla ilgileniyorlardı. Bu nedenle işlerine son verdim. Başlangıçta ben de ‘Acaba doğru mu’ diye düşündüm. Daha sonradan yalan olduğunu anladım. ‘Acaba’ diye kafamdaki soru nedeniyle bir şey söyleyemedim.”

Ercan Şaşıoğlu, kendisini arayan gazetecilere şunları anlattı: “İkimiz de aynı işyerinde çalışıyorduk. 6 Mayıs’ta işten çıkarıldık. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kendimize dikkati çekmek için bunu uydurduk. ‘Acaba dikkat çekip bir iş bulabilir miyiz’ diye düşündük. Herkesten özür diliyoruz. Elimizdeki para gerçekti, bavuldaki parayı ise internetten indirdik.”