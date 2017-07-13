500 bin kişilik araştırma: Günde üç bardak kahve ömrü uzatabilir

Yapılan bir araştırma, günde üç bardak kahve içmenin uzun yaşamaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bulgunun yer aldığı Annals of Internal Medicine adlı dergi, bu sonuca 10 Avrupa ülkesinde yaklaşık 500 bin kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmayla ulaştı.

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Üstelik kahvenin kafein içermesi de gerekmiyor.

Imperial College of London Üniversitesi’nin Uluslararası Kanser Araştırmaları programında görevli uzmanlar da çok kahve içenlerde kalp krizi ve mide hastalıklarının daha az görüldüğünü, ölüm riskinin de daha az olduğunu belirtti.

Ancak bazı uzmanlar, kahvenin tek başına ömrü uzatmayacağı, sağlıklı bir yaşam tarzının da şart olduğu görüşünde.