Türkiye’de ‘FETÖ soruşturması’ geçiren kişi sayısı 18 Ocak 2019 itibariyle 500 bin 650.
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CHP’li Kani Beko duymasın: DİSK’ten Karabağlar işçilerinin grevine destek
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, önceki başkan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’ya atıf yaparak Karabağlar’daki belediye işçilerinin grevine destek verdi.
23 zincir market hakkında ‘sebze-meyve’ soruşturması
Rekabet Kurumu, su ve sebze-meyve fiyatlarından dolayı 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.
Gezi’nin tüm yükü 16 sanığa yüklendi: Müebbet üstü 2 bin 970 yıl hapis
İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Gezi iddianamesinde sanıkların her birine bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 606 yıldan 2970 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık için istenen toplam ceza 47 bin 520 yılı buldu.
İYİ Partililer Gezici Araştırma’ya dava açıyor
İYİ Parti, açıkladığı son anket sonuçlarıyla gündeme gelen Gezici Araştırma’ya dava açmaya hazırlanıyor.
Esenyurt’ta iş cinayeti: Toprak altında kalarak hayatını kaybetti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.