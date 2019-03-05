500 bin 650

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen Gezi iddianamesinde sanıkların her birine bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 606 yıldan 2970 yıla kadar hapis cezası istendi. 16 sanık için istenen toplam ceza 47 bin 520 yılı buldu.