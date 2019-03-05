Diken

Yaramazlara biraz batar!

500 bin 650

Türkiye’de ‘FETÖ soruşturması’ geçiren kişi sayısı 18 Ocak 2019 itibariyle 500 bin 650.

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