50 yıl sonra ait olduğu toprakta: ‘Çingene Kızı’nın eksik 12 parçası ABD’den getirildi

Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden kaçırılarak ABD’de sergilenen ‘Çingene Kızı’ mozaiğine ait kayıp parçalar Türkiye’ye getirildi.

Mozaiğin 12 kayıp parçası, 1960’lı yıllardaki kaçak kazılarda kaçırılmıştı. Parçaların yıllar sonra ABD’nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi’nde dekorasyon amacıyla sergilendiği ortaya çıkmıştı.

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Mozaiklerin Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında altı ay önce protokol imzalanmıştı.

Yıllar sonra ait olduğu topraklarda

Mozaiğin parçaları, bugün THY’nin Chicago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul’a getirildi.

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Parçalar, özel kargo paletleriyle kondukları kargo bölümünden THY personeli tarafından indirildi.

İstanbul-Gaziantep uçağına taşınan parçalar, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenecek.