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Yaramazlara biraz batar!

50 yıl sonra ait olduğu toprakta: ‘Çingene Kızı’nın eksik 12 parçası ABD’den getirildi

Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden kaçırılarak ABD’de sergilenen ‘Çingene Kızı’ mozaiğine ait kayıp parçalar Türkiye’ye getirildi.

Fotoğraflar: DHA

Mozaiğin 12 kayıp parçası, 1960’lı yıllardaki kaçak kazılarda kaçırılmıştı. Parçaların yıllar sonra ABD’nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi’nde dekorasyon amacıyla sergilendiği ortaya çıkmıştı.

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Mozaiklerin Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında altı ay önce protokol imzalanmıştı.

Yıllar sonra ait olduğu topraklarda

Mozaiğin parçaları, bugün THY’nin Chicago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul’a getirildi.

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Parçalar, özel kargo paletleriyle kondukları kargo bölümünden THY personeli tarafından indirildi.

Mozaiğin tamamı.

İstanbul-Gaziantep uçağına taşınan parçalar, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenecek.

‘Çingene Kızı’ mozaiğinin eksik parçaları 26 Kasım’da Türkiye’de


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