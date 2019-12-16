50 milyon sterlinlik mücevher çaldılar: Formula 1’in eski patronu Ecclestone’un kızının evine hırsız girdi

Formula 1’in eski patronu, Britanyalı milyarder Bernie Ecclestone’un kızı Tamara Ecclestone’un (35) evine dün akşam hırsız girdi; 50 milyon sterlinlik (390.8 milyon lira) mücevher çalındı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Ecclestone’un, Britanya’nın başkenti Londra’nın Kensington Semti’ndeki evine giren hırsızların dünyaca ünlü mücevher firmalarının imzasını taşıyan onlarca saat, yüzük, küpe, kolye ve bilezik çaldığı belirtildi.

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Polisten yapılan açıklamada, şimdiye kadar herhangi bir tutuklama olmadığı, hırsızların yakalanması için Ecclestone’un evindeki güvenlik görevlileriyle işbirliği yapıldığı ve kamera görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Ecclestone’un sözcüsü, “Tamara bu olay sonrasında çok sarsıldı; ailesi de şaşkın ve üzgün” dedi.

Ecclestone, 55 odalı evini 2011 yılında 45 milyon sterline satın almıştı.