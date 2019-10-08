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Yaramazlara biraz batar!

50 milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, belediyenin kiralık araçlarının iade edilmesiyle yıllık 50 milyon liralık bir tasarruf sağlanacağını açıkladı. İBB sisteminden 1247 adet kiralık araç çıkarıldı.

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