50 kişiye ‘depremle ilgili provokatif paylaşım’dan soruşturma

Ankara başsavcılığınca Elazığ depremi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığınca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ‘sosyal medyada provokatif paylaşımlar’ yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayınlayan kişiler takibe alındı.

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Bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında ‘halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Provokatif paylaşımda bulunan kişilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.