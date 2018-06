50 bin avukat isteyen İnce’ye videolu yanıt: Cübbem de hazır, ben de hazırım

Yarınki seçimlerde sandık güvenliğini sağlamak için 50 bin avukat istediğini belirten CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye avukatlardan videolu yanıt geldi. Avukatlar, hazırladıkları videoda “Cübbem de hazır, ben de hazırım” dedi.

20 Mayıs’ta Osmaniye’de halka hitap eden İnce, seçim güvenliği konusundan bahsederken “24 Haziran’da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cüppelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran’da her an Ankara’ya çağırılabiliriz. 50 bin avukatla YSK’ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran’dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız” diye konuşmuştu.

Reklam

İnce’nin çağrısına hazırladıkları video ile karşılık veren avukatlar, “Cübbem de hazır, ben de hazırım” mesajı verdiler. Video, sosyal medyada pek çok avukatın profilinde paylaşıldı.