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Yaramazlara biraz batar!

50 bakan yardımcısına dayalı döşeli ‘özel tahsisli’ konut

Yapılan yönetmelik değişikliğiyle 50 bakan yardımcısı özel tahsisli konutta oturmaya hak kazandı.

Fotoğraf: Habertürk

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, makam itibarıyla kendisine özel konut tahsis edilecek kamu görevlileri listesine bakan yardımcıları da eklendi.

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Ayrıca Emniyet Genel Müdürü’ne özel tahsisli konut verilmesi için gerekli olan ‘vali kökenli olma’ şartı da kaldırıldı. Emniyet genel müdürlerine de valilik yapıp yapmadığına bakılmaksızın konut tahsis edilecek.

Halen 16 bakanlık bünyesinde toplam 50 bakan yardımcısı görev yapıyor.

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Konutların tamamı, bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere bakan yardımcılarının isteğine göre dayanıp döşenecek. Ayrıca konutların tamamında ısınma, aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderler ile her türlü işletme, bakım ve onarım giderleri de görev yaptıkları bakanlıkça ödenecek.

Özel konut tahsisi kapsamındaki makamlar:

 Cumhurbaşkanı
 Başbakan
 Yurtdışındaki büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar
 Bakanlar
 Yüksek yargı organları
 Yargıtay Başsavcısı ile Danıştay Başsavcısı
 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
 Bakan yardımcıları
 Müsteşarlar
– Diyanet İşleri Başkanı, Merkez Bankası Başkanı
 Valiler, Emniyet Genel Müdürü
 Kaymakamlar.

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