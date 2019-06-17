Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki hayvanseverlerin ‘gözü gibi’ baktığı, nesilleri tehlike altında olan caretta carettalara ait 50 yuva, Antalya’da, iş makinelerinin sahil düzleştirme çalışmasına kurban gitti.

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