5 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
ABD’nin sekiz ülkede uyguladığı elektronik cihaz yasağı Türkiye’de bu sabah kalktı.
Uluslararası polis işbirliği Interpol’ün, Türkiye’yi veri tabanından tam 60 bin kişilik aranan şahıs listesi yüklemek istediği için çıkardığı öne sürüldü.
‘FETÖ’ bağlantıları gerekçesiyle açığa alınan 739 polis görevlerine iade edildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın ülkücülerin İstanbul’a yakın bir noktada Adalet Yürüyüşü’ne saldırabileceklerine dair duyum aldıklarını açıkladı.
Berlin Teknik Üniversitesi, Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora verdiğine ‘pişman oldu.’