5 Ocak’ta vizyonda: Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif V 216’dan üç kısa video

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi ‘Arif V 216’dan üç kısa video paylaştı.
Yılmaz’ın ‘G.O.R.A.’ filmindeki Arif ve 216 karakterlerinin başrolünde olacağı film, 5 Ocak 2018’de vizyona girecek.
Filmde, Arif’i canlandıran Cem Yılmaz ve 216’yı canlandıran Ozan Güven’in yanısıra, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Mert Fırat, Şükrü Özyıldız, Mustafa Sandal, Tuba Ünsal, Kerem Alışık, Ahu Yağtu ve Özge Özberk rol alıyor.
Ajda Pekkan’ın da müziğine katkı sağlayacağı ‘Arif V 216’nın müzikleri ise İskender Paydaş’a ait.