5 Ocak’ta vizyonda: Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif V 216’dan üç kısa video

‘Demokrasi ihlalleri’ni gerekçe göstererek Türkiye’ye silah satışını kısıtlayan Alman hükümeti, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır’a silah satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre beş katına çıkardı.