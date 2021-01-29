5 milyon lira değerindeki taşınmazları sahte evrakla satmaya çalıştılar; suçüstü yakalandılar

Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Karaköprü Tapu Müdürlüğü’ne giderek Antalya’daki 5 milyon lira değerindeki taşınmazları sahte kimlikle düzenlenen vekaletnameyle satmaya çalışan kişiler, suçüstü yakalandı.
AA’nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre Alanya Tapu Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan, mülkiyeti yabancı uyruklu kişiye ait üç taşınmazın satışı için 18 Ocak’ta Karaköprü Tapu Müdürlüğü’ne başvuruldu.
Tapu Müdürlüğü yetkililerince yapılan incelemede satış işlemleri için sahte kimlikle düzenlenen vekaletname kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunuldu.
Emniyet Müdürlüğü 28 Ocak’ta sahtecilik girişiminde bulunan kişileri suçüstü yakaladı.
Sahteciliğe teşebbüs edenler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.