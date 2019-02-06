Diken

Yaramazlara biraz batar!

5 milyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre yurt dışında yaklaşık 5 milyon Türkiye vatandaşı yaşıyor.

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Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil

Freedom House tarafından her yıl hazırlanan Dünya Özgürlükler Raporu’na göre demokrasi tüm dünyada 13 yıldır gerilemeye devam ediyor. Türkiye ise geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığı ‘özgür olmayan’ ülkeler kategorisindeki yerini korudu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından her yıl yayınlanan raporda Türkiye’ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler bulunuyor. “Demokrasi Geriliyor: Dünyada Özgürlükler Raporu”nda yer alan […]

Ayrımcılık algısı araştırması: ‘Herkes kendine Müslüman…’

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yapılan ayrımcılık araştırması, farklı ayrımcılık türlerinden yakınan grupların göçmenler, Kürtler ve LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, interseks) bireylere karşı ayrımcılık algısında birleştiklerini ortaya koydu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...