Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre yurt dışında yaklaşık 5 milyon Türkiye vatandaşı yaşıyor.
SON HABERLER
Freedom House raporu: Türkiye 2019’da da ‘özgür’ değil
Freedom House tarafından her yıl hazırlanan Dünya Özgürlükler Raporu’na göre demokrasi tüm dünyada 13 yıldır gerilemeye devam ediyor. Türkiye ise geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığı ‘özgür olmayan’ ülkeler kategorisindeki yerini korudu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından her yıl yayınlanan raporda Türkiye’ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeler bulunuyor. “Demokrasi Geriliyor: Dünyada Özgürlükler Raporu”nda yer alan […]
47’nci İstanbul Müzik Festivali: ‘Var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’
47’nci İstanbul Müzik Festivali, ‘var olmanın karanlığı, var olmanın aydınlığı’ temasıyla 11-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Ankara-Washington çözüm toplantıları: Somut ilerleme yok, ‘kararlılık’ teyit edildi
Türkiye ve ABD arasındaki sorunların çözümü için yapılan çalışma grubu toplantısında iki tarafın da her alanda ilerleme sağlama konusundaki kararlılığı teyit edilirken, üzerinde uzlaşmaya varılan somut bir konudan söz edilmedi.
AKP’nin anketi: İstanbul’da Yıldırım beş puan, Ankara’da Yavaş üç puan önde
AKP’nin son yaptırdığı ankette İstanbul adayı Binali Yıldırım rakibi CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun beş puan önünde çıkarken, Ankara’da CHP-İyi Parti adayı Mansur Yavaş AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’nin üç puan önünde bulunuyor.
Ayrımcılık algısı araştırması: ‘Herkes kendine Müslüman…’
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yapılan ayrımcılık araştırması, farklı ayrımcılık türlerinden yakınan grupların göçmenler, Kürtler ve LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, interseks) bireylere karşı ayrımcılık algısında birleştiklerini ortaya koydu.