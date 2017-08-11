5 milyon 150 bin

CHP’nin 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün devamı ‘Adalet Kurultayı’nın programı belli olmaya başladı. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre Gelibolu’daki Kocadere Kamp Alanı’nda 26-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm katılımcılar alana kurulacak çadır ve konteynırlarda konaklayacak. Beş günlük kurultayda alanın ‘yaşayan adalet şehri’ olması hedefleniyor. Adalet sekiz başlıkta Sabah ve akşam oturumlarında konuşulmak […]