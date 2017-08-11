5 milyon 150 bin

Türkiye’de kurbanlık şartlarına uygun 1 milyon 150 bin büyükbaş, 4 milyon küçükbaş bulunuyor.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de kurbanlık şartlarına uygun 1 milyon 150 bin büyükbaş, 4 milyon küçükbaş bulunuyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP’nin düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nı eleştirirken, “CHP önce ‘FETÖ’ ağzını bıraksın” dedi.
Fransa’nın saygın gazetelerinden Libération, ABD ile Kuzey Kore arasında devam eden nükleer gerginliği dünkü sayısında iddialı bir kapakla yorumladı.
CHP’nin 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’nün devamı ‘Adalet Kurultayı’nın programı belli olmaya başladı. Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre Gelibolu’daki Kocadere Kamp Alanı’nda 26-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm katılımcılar alana kurulacak çadır ve konteynırlarda konaklayacak. Beş günlük kurultayda alanın ‘yaşayan adalet şehri’ olması hedefleniyor. Adalet sekiz başlıkta Sabah ve akşam oturumlarında konuşulmak […]
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘suikast’ davasında duruşmaya İngilizce ‘kahraman’ anlamına gelen ‘hero’ yazılı tişörtle gelen sanık nedeniyle cezaevi yönetimindeki beş kişiye dava açıldı.
Güç ve sarhoşluğu böyle bir şey tabii. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünerek yaşamak.