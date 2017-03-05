5 Mart 2017

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CHP’li Böke’ye göre ‘Karargah rahatsız’ haberi kurgu: Sandığa malzeme ediliyor
CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, hükümetle Doğan hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberin kurgu olduğunu söyledi.
‘Cezasız kalmadı’: Kadın, kendisini taciz eden adamı beslenme çantasıyla dövdü
Niğde’de yolda çocuğuyla yürüyen bir kadın, kendisini taciz eden 60 yaşlarındaki adamı çocuğunun beslenme çantasıyla dövmesinin ardından isyan etti: “Yol ortasında tacize uğruyoruz.”
Eski MHP’li Oğan’a saldıran şahıs savcılık talimatıyla serbest
Eski MHP’li vekil Sinan Oğan’a konuşmacı olduğu panelde saldıran şahıs serbest bırakıldı.
İzin verilmemişti: Almanya’daki referandum toplantıları ‘kültürel faaliyet’miş
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da yapacağı referandum toplantısı için belediyeden ‘kültürel faaliyet’ denilerek izin alındığı ancak belediyenin durumu anlayınca izni iptal ettiği belirtildi.
Darbeci askerler genelkurmaydaki 15 Temmuz görüntülerini tanklarla imha etmiş
15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığı’nı basan askerlerin, darbe girişiminin başarısız olduğununun anlaşılmasının ardından Genelkurmay’da yaşananların kaydedildiği bellekleri tanklarla imha ettikleri ortaya çıktı.